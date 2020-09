Actualidade

Pelo menos 20 pessoas morreram hoje na queda de um avião militar no este da Ucrânia, entre as quais estudantes de uma escola militar, havendo ainda registo de dois feridos graves, adiantou o ministro do Interior ucraniano.

"Vinte mortos e dois feridos graves", indicou o ministério em comunicado citado pela AFP.

O serviço do Estado para situações de emergência adiantou também que "as buscas por duas outras pessoas continuam", precisando que a bordo do avião seguiam 24 pessoas.