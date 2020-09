Actualidade

A petrolífera Sonangol refutou hoje todas as acusações que lhe foram dirigidas por Mário Leite da Silva, antigo assessor de Isabel dos Santos, por "serem falsas" e salientou que as alegações apresentadas na denúncia serão discutidas em sede própria.

"A Sonangol refuta todas as acusações que lhe são dirigidas, por serem falsas" afirmou a petrolífera angolana.

Numa nota, a empresa salientou ainda "que as alegações apresentadas na dita denúncia estão a ser discutidas em sede própria, a saber, no âmbito dos vários processos judiciais, criminais e cíveis, que envolvem o senhor Mário Filipe Moreira Leite da Silva e os seus associados, a senhora Eng.ª Isabel José dos Santos e o senhor Dr. Sindika Dokolo, cujas investigações subjacentes são do domínio público".