OE2021

O presidente do PSD, Rui Rio, recusou hoje sentir-se pressionado pelo Presidente da República, defendendo que a pressão do chefe de Estado para que haja Orçamento do Estado é para "a solução política encontrada".

"O PSD, neste momento, independentemente do que pudesse querer, está, por assim dizer, na bancada à espera que o jogo se inicie, que é quando o Governo entregar o Orçamento do Estado no dia 12 de outubro", afirmou Rui Rio, à entrada para o Conselho Nacional do partido, que decorre hoje à noite em Olhão.

Questionado sobre as palavras do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje disse, também no Algarve, que os partidos da oposição que aspiram a liderar o Governo devem garantir a aprovação do Orçamento do Estado (OE), mesmo que a esquerda o reprove, Rio recusou ser ele o visado por estas declarações.