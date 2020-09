Presidenciais

A Comissão Política Nacional do PSD aprovou na sexta-feira uma moção de apoio a uma candidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa, que será votada no final da reunião do Conselho Nacional, órgão máximo entre Congressos.

O anúncio foi feito pelo presidente do PSD, Rui Rio, na sua intervenção no Conselho Nacional, que decorre em Olhão, Algarve, e a moção distribuída em seguida aos conselheiros.

SMA // JLG