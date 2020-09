Actualidade

O novo primeiro-ministro do Japão manifestou sexta-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas a disposição para reunir com o líder da Coreia do Norte e estabelecer uma "relação construtiva" que corresponda ao interesse de ambos.

"Estou preparado para me encontrar com o Presidente, Kim Jong-un, sem qualquer condicionante. O estabelecimento de relações construtivas entre o Japão e a Coreia do Norte não só servirá os interesses de ambos, mas também representará uma grande contribuição para a paz e estabilidade regional", realçou Yoshihide Suga, num discurso na ONU, citado pela agência de notícias Efe.

O governante garantiu que "não perderá nenhuma oportunidade" e insistiu na sua disponibilidade para normalizar as relações com a Coreia do Norte, tendo como base a declaração assinada pelos países em 17 de setembro de 2002, conhecida como 'Japão-DPKR Pyongyang'.