Autárquicas

O Conselho Nacional do PSD aceitou hoje mandatar a Comissão Política Nacional para celebrar "acordos quadros nacionais de coligação" e ratificar coligações locais para as autárquicas, se a pandemia impedir nova reunião presencial até final do ano.

A proposta foi apresentada pelo secretário-geral e presidente da comissão autárquica, José Silvano, e aprovada apenas com duas abstenções.

No texto justifica-se o pedido do mandato "tendo em conta a situação da pandemia e a eventualidade da sua manutenção e agravamento, bem como a evolução da situação política e a preparação das eleições autárquicas", e "para o caso de não vir a ser possível realizar outro Conselho Nacional presencial até 31 de dezembro de 2020".