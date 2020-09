Venezuela

O Presidente da Venezuela ordenou na sexta-feira a criação, por decreto, do Conselho Militar, Científico e Tecnológico para garantir a independência nacional e anunciou a chegada de novo equipamento militar, "apesar do bloqueio e sanções" internacionais.

"Ordeno que seja criado, de imediato, o Conselho Militar, Científico e Tecnológico para a independência do sistema de armas venezuelano. Temos os profissionais no país e podemos conseguir. Independência ou nada!", disse Nicolás Maduro.

O Presidente falava durante as comemorações do XV Aniversário do Comando Estratégico Operacional das Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela (FANB) que foram transmitidas pelas televisões estatais venezuelana.