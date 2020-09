Actualidade

Os responsáveis pela empresa Somincor manifestaram-se hoje "profundamente chocados e entristecidos" com a morte de um mineiro com cerca de 40 anos na mina de Neves-Corvo, no concelho de Castro Verde (Beja).

A vítima, um homem natural de Ourique, faleceu ao final da tarde de sexta-feira, na sequência de uma derrocada numa das galerias subterrâneas da mina, durante o desenvolvimento da operação.

"Estamos profundamente chocados e entristecidos com a sua morte e os nossos pensamentos estão com a sua família neste momento difícil, à qual estamos a dar todo o apoio possível", revelou a Somincor, concessionária das minas de Neves-Corvo, em comunicado enviado à Lusa.