Covid-19

O México registou 405 mortos e 5.401 infestados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 75.844 e de casos para 720.858.

As autoridades de saúde mexicanas assinalaram na sexta-feira um aumento das infeções (0,74%) em relação ao dia anterior, enquanto as mortes cresceram 0,53%.

As autoridades também informaram que as cinco entidades com maior número de casos acumulados são a Cidade do México, o Estado do México, Guanajuato, Nuevo León e Veracruz, que juntos representam 41% de todos os contágios registados no país.