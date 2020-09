Presidenciais

O presidente do Conselho Nacional do PSD confirmou hoje que o apoio do partido a uma recandidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa já lhe foi comunicada, justificando o 'timing' da decisão por ser "a melhor oportunidade política".

No final do Conselho Nacional que se realizou em Olhão, Paulo Mota Pinto considerou a aprovação de uma moção de apoio à recandidatura do atual chefe de Estado - que ainda não a anunciou - "o ponto mais relevante" da reunião que se estendeu por cerca de cinco horas, até às 03:00.

"Foi aprovada sem votos contra [61 a favor e nove abstenções] e apoiada também nas intervenções, até pelo 'timing' e pelo momento", referiu.