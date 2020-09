Covid-19

O Peru, país com a maior taxa de mortalidade do mundo por covid-19, ultrapassou as 32 mil óbitos nesta sexta-feira, uma média de 98 mortes por 100 mil habitantes, segundo dados oficiais.

Os números, contudo, demonstram também que a taxa de mortalidade continua a diminuir. Pelo segundo dia consecutivo, as mortes diárias caíram para menos de 100 e os registos de óbitos a nível nacional estão próximos de regressar aos níveis normais antes da pandemia.

Os casos confirmados desde o início da pandemia estão perto de atingir os 800 mil, o que mantém o Peru como o quinto país do mundo em número de infetados.