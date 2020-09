Covid-19

A Índia registou 1.089 mortos e 85.362 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades.

O Ministério da Saúde elevou o total de casos no país para mais de 5,9 milhões, com as mortes a subirem para 93.379 desde o início da pandemia.

Apesar dos números, as autoridades decidiram realizar a primeira eleição legislativa no estado de Bihar. Quase 72 milhões de pessoas podem votar durante três dias, no final de outubro, ainda que com restrições de distanciamento social.