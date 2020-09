Actualidade

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse hoje que "a Europa está de luto" após a queda de um avião militar na Ucrânia, que provocou a morte de pelo menos 22 pessoas, endereçando condolências às famílias das vítimas.

"Apresento as minhas sinceras condolências a todas as famílias e amigos que perderam um ente querido no acidente de avião na Ucrânia e ao Presidente [ucraniano], Volodymyr Zelenski", afirma Charles Michel numa publicação feita na rede social Twitter.

Reagindo ao desastre ocorrido na sexta-feira ao final do dia, o responsável adianta que "a Europa está de luto", desejando ainda "uma recuperação total para os sobreviventes".