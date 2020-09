Actualidade

A tecnológica Compta, que deixou de estar cotada em bolsa em 2019, acelerou o processo de internacionalização e tem como apostas África e América Latina, incluindo Brasil, disse, o presidente executivo em entrevista à Lusa.

"No final de 2019, a Compta tinha 99,3% do volume de vendas" no mercado nacional e, em 2020, "iniciámos a nossa transformação e internacionalização", afirmou o presidente da Comissão Executiva, Alberto Ferreira, que assumiu o cargo em fevereiro deste ano.

"Diria que à data de hoje já temos mais do esses 0,7%" de volume de vendas provenientes do mercado internacional, acrescentou o gestor.