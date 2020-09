Covid-19

A Alemanha atingiu hoje um máximo que não era alcançado desde abril, ao registar 2.507 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, apontam os dados epidemiológicos avançados pelo Instituto Robert Koch (RKI).

Desde o início do surto no país, em finais de janeiro, a Alemanha conta 282.730 infeções pelo novo coronavírus e 9.452 mortes, mais nove do que na sexta-feira, adianta a agência EFE.

Neste momento, cerca de 23.600 casos positivos mantêm-se ativos, num país que soma 249.700 recuperações.