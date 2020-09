Covid-19

África registou, nas últimas 24 horas, mais 137 mortos e 7.246 casos de infeção por covid-19, num total de 1.444.318 infetados, informou hoje o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

Dados do África CDC hoje divulgados revelam que, desde o início da pandemia no continente, o número de mortos nos 55 Estados-membros da organização subiu para 35.144, mais 137 do que na sexta-feira.

Ao todo, registam-se hoje 1.444.318 infetados (mais 7.246 do que no dia anterior) e 1.192.653 recuperados (mais 8.008).