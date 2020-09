Actualidade

O primeiro-ministro designado do Líbano, Mustapha Adib, demitiu-se hoje do cargo numa altura de impasse político sobre a formação de Governo, um mês depois de ter sido nomeado e da violenta explosão no porto de Beirute.

Mustapha Adib formalizou a sua decisão após uma reunião com o Presidente libanês, Michel Aoun.

Este anúncio deita por terra os esforços diplomáticos feitos pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, para quebrar o grave impasse político no país, atingido também por uma severa crise financeira, que foi agravada pela explosão de início de agosto no porto de Beirute.