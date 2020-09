Líbia

A ONU apelou hoje ao fim imediato dos confrontos que se desencadearam entre dois grupos armados em Tajoura, nos arredores a leste de Tripoli, indica um comunicado da Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia (MANUL)

No documento, a MANUL lembra às duas partes "as obrigações de ambas ligadas ao direito humanitário internacional".

Os confrontos, com artilharia pesada, começaram na noite de quinta-feira e prolongaram-se ao longo do dia seguinte entre duas milícias leais ao Governo de Acordo Nacional (GAN), com sede em Tripoli, na zona residencial de Tajoura, a cerca de 20 quilómetros da capital.