O partido Os Verdes questionou o Governo sobre a alegada diminuição do valor do apoio aos hemofílicos infetados com VIH em hospitais públicos, em virtude de uma mudança do indicador a que estava indexado, e defendeu a sua reposição.

Em comunicado, este partido refere que entregou na Assembleia da República uma pergunta, questionando o Governo através do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sobre o facto de a ajuda social pecuniária aos hemofílicos ter ficado indexada ao Indexante de Apoios Sociais (IAS).

Nos anos 80 (século XX), vários hemofílicos foram infetados com o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) em hospitais públicos, na sequência de um lote de plasma humano contaminado, tendo-lhes sido atribuída uma ajuda social pecuniária indexada ao salário mínimo nacional.