OE2021

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) criticou hoje o Presidente da República por sugerir que o PSD deve viabilizar o Orçamento do Estado para 2021 se for necessário, defendendo que não lhe compete definir maiorias parlamentares.

Em resposta a questões dos jornalistas, no final de uma visita a uma exposição de fotografia de Alfredo Cunha, na Galeria Municipal Artur Bual, na Amadora, Catarina Martins afirmou "é o parlamento que deve construir as soluções" para a aprovação do Orçamento e que isso "não cabe ao Presidente da República".

"Não é o Presidente da República que determina maiorias parlamentares", acrescentou a coordenadora do BE, numa crítica a Marcelo Rebelo de Sousa pelas palavras que dirigiu na sexta-feira à "oposição que ambiciona liderar o Governo".