Covid-19

Portugal contabiliza hoje mais oito mortos relacionados com a covid-19 e 884 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia Portugal já registou 1.944 mortes e 72.939 casos de infeção, estando hoje ativos 23.615 casos, mais 499 do que no dia anterior.

A DGS indica que seis das mortes foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde também se verifica o maior número de infeções, um óbito ocorreu na região norte e o outro no centro do país.