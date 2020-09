Actualidade

O treinador Pepa lamentou hoje as ausências no Sporting, "uma equipa com dinâmica forte", e pediu para domingo um Paços de Ferreira com identidade, capaz de juntar exibição e resultado, na segunda jornada da I Liga de futebol.

Pepa, que falava em conferência de imprensa, defendeu que as ausências forçadas nos 'leões' não são "uma oportunidade para o Paços", que deverá focar-se no que deve fazer.

"Só tenho a lamentar (as ausências). Vamos procurar fazer um grande jogo, preparados para um Sporting forte, com uma dinâmica muito forte a partir da entrada do Rúben (Amorim). É mais um jogo para desfrutar e sermos iguais a nós próprios, ao que temos sido, uma equipa que sabe e gosta de ter bola, agressiva no bom sentido. É mais um jogo que queremos ganhar", disse.