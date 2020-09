Actualidade

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) recusou-se hoje a "esgrimir acusações públicas" com o Benfica, defendendo que o plano de retoma das competições não contempla "a presença de sócios ou adeptos" nas tribunas presidenciais dos estádios.

Em comunicado, o organismo liderado por Pedro Proença esclareceu o porquê de ter sido recusada a autorização para a presença limitada de convidados no camarote presidencial do Estádio da Luz, para o encontro de hoje do Benfica com o Moreirense, para a segunda jornada da I Liga.

"A Liga Portugal remeteu para a Direção-Geral da Saúde o plano [de retoma] em causa e não recebeu daquela entidade qualquer reparo ou recomendação de melhoria ao documento", refere a LPFP, recordando que o documento "foi elaborado em conjunto" com os departamentos médicos de todos os clubes profissionais.