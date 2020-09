OE2021

O secretário-geral do PCP manifestou-se hoje "surpreendido" com as declarações do Presidente da República, que disse esperar ver o próximo Orçamento aprovado pelo PSD se a esquerda não o fizer, recusando pressões para "assinar de cruz".

Jerónimo de Sousa marcou esta tarde presença no desfile e concentração da CGTP, que terminou no Terreiro do Paço para exigir melhores salários, tendo aproveitado a oportunidade para reagir às declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que na sexta-feira afirmou que, não sendo possível ter o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) aprovado pela esquerda parlamentar, isso devia ser garantido pela oposição que ambiciona ser Governo, referindo-se ao PSD.

"Compreenderá que fico um pouco surpreendido com essas declarações, num quadro em que não existe ainda proposta de Orçamento. Isso significa o quê? Que querem que se assine de cruz sem conhecer o seu conteúdo?", questionou Jerónimo de Sousa, reiterando que sem conhecer a proposta do Governo não haverá decisões.