OE2021

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares afirmou hoje à agência Lusa que já houve avanços concretos nas negociações do Orçamento do Estado, como a criação de um novo apoio social proposto pelo Bloco de Esquerda (BE).

"Há matérias muito concretas onde houve avanços: o novo apoio social, matérias como a precariedade, matérias como a preservação de contratos coletivos e de direitos associados a contratos coletivos. São algumas das matérias em que nós já tivemos de concretizar e de avançar e que têm sido centrais nas reivindicações, algumas delas com alguns anos, e a que estamos a dar resposta positiva", declarou Duarte Cordeiro.

Segundo o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, isto revela da parte do Governo "uma enorme disponibilidade para negociar" com os partidos à esquerda do PS, com os quais se tem reunido, para, "em torno destas propostas e de outras, concretizar um entendimento para o Orçamento do Estado" para 2021.