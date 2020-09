Covid-19

O número de profissionais de saúde infetados no surto de covid-19 identificado no bloco operatório do hospital de Beja subiu de 16 para 23, anunciou hoje a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Em comunicado, que atualiza a informação relativa ao surto identificado na quinta-feira, a ULSBA indica que os sete novos casos positivos, entre os profissionais de saúde do hospital, são médicos.

Dos 120 testes feitos a profissionais de saúde do hospital, quatro foram inconclusivos e 23 deram resultados positivos, refere o comunicado.