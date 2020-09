Actualidade

O treinador Jorge Jesus disse hoje ter "quase a certeza" de que o futebolista Rúben Dias fez frente ao Moreirense o último jogo pelo Benfica e mostrou-se agradado com a possibilidade de Otamendi rumar à Luz, incluído no negócio.

"Tenho quase a certeza de que foi o último jogo que ele fez no Benfica. No futebol tudo muda no último segundo, mas aqui acho que não. Temos pena de o ver partir, um jogador formado no Seixal, mas também tenho culpa de ele sair, devido à eliminação da Champions", assumiu o treinador do Benfica, que frisou a importância de equilibrar as contas do clube.

Quanto à necessidade de contratar um jogador para ocupar a vaga de Rúben Dias, Jorge Jesus foi claro e declarou que o Benfica agora tem de comprar dois defesas centrais.