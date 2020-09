Covid-19

O Brasil registou 869 mortes e 28.378 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde do país.

Os dados elevaram o número total de óbitos para 141.406 e o de infetados pela covid-19 para 4.717.991 no maior país da América do Sul, que é também um dos mais atingidos pela doença no mundo.

O Executivo brasileiro anunciou que 4.050.837 pessoas já recuperaram da doença e outras 525.748 permanecem em acompanhamento.