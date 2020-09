Ensino Superior

A Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) estima que o ano letivo que agora se inicia terá cerca de 95 mil novos alunos no ensino superior público e privado.

Na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ficaram colocados quase 51 mil estudantes, sendo que quase 12 mil não conseguiram colocação, podendo agora concorrer à 2.ª fase do concurso, que começa na segunda-feira.

Os quase 51 mil alunos representam um aumento 15% em relação ao ano passado e a DGES estima que no final de todo o processo, se inscrevam no ano letivo que está a iniciar-se cerca de 95 mil novos estudantes no ensino superior público e privado.