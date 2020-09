Ensino Superior

As instituições de ensino superior recebem cada vez mais estudantes com deficiência, segundo dados da Direção-Geral do Ensino Superior, que revelam um aumento de 39% em relação ao ano passado, mas que se traduz em apenas 312 caloiros.

Este novo ano letivo que agora se inicia conta com 312 novos estudantes que conseguiram um lugar numa instituição de ensino superior através do contingente especial para estudantes com deficiência.

Para os candidatos com deficiência existe um contingente especial com vagas fixadas. Este ano entram 312 alunos, um número que pode parecer baixo tendo em conta o universo de quase 51 mil estudantes que agora entram para o ensino superior através da 1.º fase do concurso.