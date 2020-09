Actualidade

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, pediu, no sábado, desculpas em nome do Estado, aos familiares dos 43 estudantes de Ayotzinapa que desapareceram há seis anos sem deixar rasto.

Numa cerimónia no Palácio Nacional, Obrador, que quando tomou posse relançou a investigação sobre o sucedido naquela noite de 26 de setembro de 2014, salientou que as desculpas eram devidas por se estar "perante uma grande injustiça cometida pelo Estado mexicano".

López Obrador assegurou que o desaparecimento dos jovens "foi um assunto de Estado" porque terá havido envolvimento de polícias locais e federais, bem como de militares, pelo que o Estado "tem de reparar o dano e esclarecer o que sucedeu".