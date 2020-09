Covid-19

Há seis meses que os risos das crianças desapareceram do Anima Park e do Hello Park, dois dos espaços infantis privados que foram obrigados a fechar portas devido à covid-19 e que permanecerão em silêncio por tempo indeterminado.

A imagem das crianças a descer, a toda a velocidade, os enormes escorregas ou a desafiar as alturas no 'slide' de 20 metros, colocado no teto, parecem já distantes na memória de César Batas.

Natural do Rio de Janeiro, no Brasil, de onde chegou em 2017, este empresário, de 40 anos, manifesta-se apreensivo com o futuro do Anima Park, um parque infantil que abriu há um ano no concelho de Cascais, e no qual investiu 350 mil euros.