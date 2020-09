Venezuela

O diário "Yaracuy al Dia" suspendeu sábado, indefinidamente, a edição imprensa e a cobertura de acontecimentos noticiosos no estado venezuelano de Yaracuy devido à escassez de gasolina no país.

A suspensão foi anunciada através de um comunicado divulgado nas redes sociais, no qual o diário fundado em 15 de novembro de 1973 explicou que "tem sido um grande desafio continuar a trabalhar" devido "às adversidades decorrentes da crise no país".

"A delicada situação agravou-se nos últimos meses com a forte escassez de gasolina, que se complicou nas últimas semanas. Diante desse cenário crítico, fomos obrigados a reduzir o transporte de equipas de imprensa e reduzir as rotas de distribuição, para esticar a pouca gasolina com que se contava", adianta-se.