Actualidade

O Paquistão acusou hoje as tropas indianas de abrirem fogo na fronteira do Himalaia, na disputada região da Caxemira, matando um soldado.

Em comunicado, os militares paquistaneses afirmaram que, na resposta à agressão indiana causaram "danos substanciais" no lado indiano, mas sem darem detalhes.

Já o Exército indiano disse apenas que suas tropas responderam "adequadamente" aos disparos do Paquistão, no sábado, no distrito de Rajouri.