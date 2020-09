Actualidade

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, alertou hoje que a França está "em guerra contra o terrorismo islâmico", dois dias depois do ataque junto às antigas instalações do jornal satírico Charlie Hebdo.

"O Ministro do Interior está aqui para recordar aos franceses a realidade. Estamos numa situação extremamente crítica, estamos em guerra contra o terrorismo islâmico, e talvez a tenhamos deixado, coletivamente, um pouco para segundo plano", afirmou hoje o governante francês, citado pela AFP.

Após visitar uma sinagoga em Boulogne-Billancourt, nos arredores de Paris, Gérard Darmanin lembrou os "32 atentados" que acontecerem em três anos em França, referindo que são "quase um por mês".