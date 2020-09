Covid-19

Depois de, no sábado, ter atingido os 2.507 casos, a Alemanha regista hoje 1.411 diagnósticos de covid-19, uma quebra que se pode dever ao facto de nem todos os estados comunicarem os seus dados ao fim de semana.

Desde o início do surto, que surgiu na Alemanha em finais de janeiro, o país soma 284.140 infeções pelo novo coronavírus e 9.457 mortes, mais cinco do que no sábado, adiantam os dados do Instituto Robert Koch (RKI), atualizados à meia-noite.

Com cerca de 250.800 recuperações, o país mantém, neste momento, aproximadamente 23.900 casos ativos, aponta a agência EFE.