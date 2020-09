Actualidade

O PCP propôs, no parlamento, um aumento e o alargamento, mediante condições, da prestação social para inclusão a pessoas com mais de 55 anos e com um grau de incapacidade inferior a 60%.

A deputada do PCP Diana Ferreira, em declarações à Lusa, defendeu tratar-se de uma questão de justiça, dando um "primeiro passo", com o "alargamento na abrangência" da prestação social, para incluir "pessoas com mais de 55 anos" e "com incapacidade inferior a 60%" e que precisam desta prestação.