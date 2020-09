Actualidade

A Coreia do Norte pediu hoje à Marinha sul-coreana que deixe de entrar nas suas águas territoriais, numa altura em que Seul procura recuperar o corpo de um oficial sul-coreano morto a tiro no mar por soldados norte-coreanos.

A imprensa oficial norte-coreana disse que Pyongyang vai iniciar as suas próprias operações para procurar o corpo e afirmou que as operações sul-coreanas eram suscetíveis de aumentar as tensões.

Um oficial das pescas da Coreia do Sul foi terça-feira morto a tiro por soldados norte-coreanos. Trata-se da primeira vez, numa década, que um civil sul-coreano é morto desta forma.