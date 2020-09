Nagorno-Karabakh

A União Europeia (UE) e a França apelaram hoje à cessação das hostilidades entre o Azerbaijão e a Arménia no enclave de Nagorno-Karabakh, pedindo às partes se se sentem à mesa negocial.

Em Bruxelas, e através do Twitter, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, manifestou-se preocupado com as "informações sobre as hostilidades" em Nagorno-Karabakh, que considera "fonte das mais graves inquietações".

"A ação militar deve cessar imediatamente, para impedir qualquer escalada [da violência] A única via possível é um regresso imediato às negociações, sem quaisquer pré-condições", frisou.