Actualidade

O enviado especial da ONU para o Iémen confirmou hoje um acordo de troca de prisioneiros entre as partes em conflito no Iémen, que classificou como "o mais importante" intercâmbio da história do conflito.

As partes envolvidas na guerra do Iémen acordaram uma troca de 1.081 prisioneiros, após uma semana de discussões na Suíça sob a égide das Nações Unidas, confirmou Martin Griffiths, numa conferência de imprensa num hotel de Glion.

Griffiths anunciou que as delegações tinham concordado em reunir-se "para negociar novas libertações".