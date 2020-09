Actualidade

O secretário-geral do PCP defendeu hoje que a realidade mostra uma crise estrutural do capitalismo, que a pandemia de covid-19 acentuou, dando como exemplo os Estados Unidos da América, contrapondo que o socialismo é o futuro.

Numa intervenção na Voz do Operário, em Lisboa, na abertura de uma conferência do PCP para assinalar o bicentenário do nascimento de Friedrich Engels, Jerónimo de Sousa prestou homenagem ao filósofo alemão, que escreveu com Karl Marx o "Manifesto do Partido Comunista", e expressou orgulho no seu legado.

"É o socialismo, e não o capitalismo, por mais 'humanizado' ou 'verde' que tentem vendê-lo, que é o futuro da sociedade", sustentou o secretário-geral do PCP, nesta ocasião, reiterando o compromisso do seu partido para com "o projeto revolucionário" e a sua determinação em "lutar para que o socialismo se torne uma realidade do amanhã do povo português".