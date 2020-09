Nagorno-Karabakh

O Azerbaijão reivindicou ter conquistado hoje seis localidades controladas pela Arménia durante os confrontos na linha da frente da região separatista de Nagorno-Karabakh, informação desmentida pelas autoridades arménias.

"Libertámos seis localidades, cinco no distrito de Fizlouli, e uma no de Jebrail", disse à agência noticiosa France-Presse (AFP) um porta-voz do Ministério da Defesa azeri.

No entanto, segundo a agência de notícias russa Interfax, a Arménia desmentiu as reivindicações azeris.