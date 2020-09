Nagorno-Karabakh

A Alemanha apelou hoje à Arménia e ao Azerbaijão que cessem as hostilidades na linha de contacto na zona do conflito de Nagorno-Karabakh, enclave arménio em território azeri, e regressem à via negocial.

"A Arménia e o Azerbaijão têm de pôr fim imediato às ações violentas e dar o passo em direção a negociações substanciais", afirmou o chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, num comunicado.

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão sublinhou que o conflito em torno da região de Nagorno-Karabakh "só pode ser revolvido pela via da negociação", para o qual o Grupo de Minsk (Estados Unidos, França e Rússia) da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) está disponível.