Volta a Portugal

A edição especial da Volta a Portugal em bicicleta não tem um protocolo rígido quanto ao número de casos de covid-19 que determina a exclusão de uma equipa, sendo esta decisão tomada em conformidade com as autoridades de saúde.

"É a gestão caso a caso entre o delegado de saúde e o médico coordenador. E eu concordo com isto: não pode haver uma tabela rígida de dois, um, três. Depende se houve contacto de alto risco ou não, depende que contacto aquele indivíduo teve com outro", detalhou à Lusa o responsável pela equipa médico-sanitária da edição especial da corrida portuguesa.

Ao contrário do que aconteceu na Volta a França, em que o protocolo sanitário estabelecia que dois casos de infeção por covid-19 no espaço de sete dias entre os elementos de uma equipa, incluindo corredores e 'staff', significavam a exclusão imediata de uma formação, na Volta a Portugal a gestão será feita "individualmente com cada delegado de saúde" da região onde a prova estiver.