Nagorno-Karabakh

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, afirmou hoje, após a escalada das tensões no enclave separatista arménio de Nagorno-Karabakh, que Baku "não vai entregar as suas terras a ninguém" e garantiu que irá "restaurar a justiça histórica".

"Estamos na nossa terra. Não queremos a dos outros. Mas a nossa não a entregaremos a ninguém", disse o Presidente azeri numa intervenção através da Internet no Conselho de Segurança das nações Unidas.

Segundo Aliev, os disparos a partir de Nagorno-Karabakh provocaram a morte de "vários" cidadãos azeris, cujo número, porém, não avançou.