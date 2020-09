Actualidade

O Paços de Ferreira confirmou a existência de dois casos positivos de covid-19 na equipa profissional de futebol, mas assegura que o restante plantel está em condições de segurança de defrontar hoje o Sporting.

Em comunicado partilhado nas redes sociais, o emblema nortenho confirma que "foi detetado teste positivo nos atletas João amaral e Mohamed Diaby" e que "ambos se encontram assintomáticos e desde ontem [sábado] em isolamento, cumprindo o Plano de Contingência previamente definido no clube".

"A situação foi de imediato comunicada à Autoridade Local de Saúde e os dois atletas estão em quarentena, cumprindo todo o protocolo de acordo com as recomendações da Direção Geral de Saúde. A Liga Portugal também foi devidamente informada", pode ler-se no comunicado.