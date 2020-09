Nagorno-Karabakh

O Irão apelou hoje ao fim da confrontação militar entre a Arménia e o Azerbaijão no enclave azeri de Nagorno-Karabakh e manifestou-se disposto a mediar o conflito entre os dois países vizinhos.

Os dois países, ambos com quem o Irão tem fronteira e com quem Teerão mantém boas relações, entraram hoje num conflito militar onde ainda está por esclarecer quem deu início às hostilidades ou quantas pessoas, militares e civis, foram vítimas.

Num comunicado, citado pela agência noticiosa oficial Irna, o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano afirma "seguir de perto" e "com preocupação" as hostilidades entre as duas partes e convidou as autoridades arménias e azeris a darem provas de contenção e a cessarem os confrontos para que se possa abrir uma ronda de negociações de paz.