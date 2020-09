Nagorno-Karabakh

O Presidente russo, Vladimir Putin, apelou hoje ao fim das hostilidades no enclave separatista arménio de Nagorno-Karabakh, numa conversa telefónica com o primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinian.

"Todos os esforços devem ser feitos agora para evitar uma nova escalada do conflito, sendo fundamental a suspensão das ações militares", afirmou Putin, citado pelo Kremlin em comunicado sobre os assuntos discutidos com o primeiro-ministro arménio, no qual se refere que a Rússia expressou "grande preocupação".

Erevan e Baku acusam-se mutuamente de ter desencadeado hoje de madrugada violentos combates pelo controlo do enclave de Nagorno-Karabakh, região separatista no Azerbaijão sob tutela arménia desde o início dos anos 1990.