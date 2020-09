Covid-19

A Itália registou hoje 1.766 novos casos de covid-19, menos do que os 1.869 contabilizados no sábado, mas houve uma redução de quase 20 mil testes, de acordo com os dados divulgados pelo ministério da Saúde transalpino.

Com 17 vítimas mortais nas últimas 24 horas, o mesmo número do que o registado no sábado, Itália conta com 35.835 óbitos, com o número total de contágios a ascender às 308.104 pessoas.

A redução de novos casos está relacionada com o menor número de testes realizados, num total de 84.714, cerca de 20 mil a menos em relação ao dia anterior.