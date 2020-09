OE2021

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) disse hoje que o Governo ainda não se comprometeu com a criação do novo apoio social proposto pelos bloquistas, no âmbito das negociações do Orçamento do Estado (OE2021).

"O Governo já disse que quer trabalhar nesta prestação connosco, embora ainda não se tenha comprometido nem com a abrangência, nem com o valor. E, portanto, não sabemos na prática, no concreto, a que é que se referem, mas continuaremos a trabalhar nela", disse Catarina Martins durante uma sessão pública intitulada "Vencer a Crise - as respostas da esquerda", que decorreu esta tarde em Aveiro.